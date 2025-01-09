Üye Girişi
Haberler
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı

Mourinho, TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba açıklama: Konuşmaktan da geri durmayacağım

Mourinho, TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba açıklama: Konuşmaktan da geri durmayacağım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. TFF'nin yabancı VAR hakemi kararını değerlendiren Mourinho, "Bir etkisi olacak mı bilmiyorum. Türkiye harika bir ülke. İnsanlar futbola çılgıncasına aşıklar, ben de burayı daha iyi hale getirmek istiyorum. Ancak herkesin gözü önündeki şeyleri konuşmaktan da geri durmayacağım" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı VAR hakemi kararını değerlendirdi.

"KUPAYA SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR"

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Bazı değişiklikler yapacağız. Kupa maçlarının Bartuğ, Yusuf gibi çok sevip fırsat veremediğimiz oyuncular için bir fırsat olacağını biliyorum. Cenk Tosun da aynı şekilde. Kupaya saygı duymamız gerekiyor. Kupanın değişik bir formatı var. Bugünden başlayarak puanlar almamız gerekiyor" dedi.

"HERKESİN GÖRDÜĞÜ ŞEYLERİ KONUŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

TFF'nin yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili de konuşan Jose Mourinho, "Bir etkisi olacak mı bilmiyorum. İnsanların beni yanlış anlamasını istemem, Türkiye harika bir ülke. İnsanlar futbola çılgıncasına aşıklar, ben de burayı daha iyi hale getirmek istiyorum. Ancak herkesin gözü önündeki şeyleri konuşmaktan da geri durmayacağım. Yabancı hakemler bu duruma fayda sağlayacak mı bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

"KAYBETTİĞİM ZAMANDA DA ADİL YARIŞ İSTERİM"

Mourinho ayrıca, "Kaybettiğim zamanda da hep adil yarış olmasını dilerim. Adil yarış olmayınca bu durum benim canımı acıtıyor. Uzun vadede futbola tutkusu olan insanların da canını acıttığını düşünüyorum. Çünkü bu ülkedeki insanlar futbola aşık" diye konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da
img

Afra Saraçoğlu'nu o halde görenler çıplak sandı
img

Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri

Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi VİDEO? Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı? 10 Ocak Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.