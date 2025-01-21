Mourinho, Talisca'ya resti çekti

Aylardır Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Talisca belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcu, son maçına 2 Aralık'ta çıkmıştı. 50 gündür sahaya adım atmayan Talisca'nın son 15 gündür bireysel antrenman yapması, fiziksel kondisyonu ve takıma uyum sürecine dair soru işaretleri yaratıyor.

MOURINHO'DAN REST

Mourinho, Talisca'nın bir an önce takıma katılmasını isterken, oyuncunun maç formundan uzak olması nedeniyle transfer sürecinin uzamasından rahatsızlık duyuyor.

Mourinho, yönetimle yaptığı görüşmede, Talisca transferinin bir an önce tamamlanmasının gerektiğini ve aksi takdirde alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacaklarını belirtti.