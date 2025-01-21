Mourinho, Talisca'ya resti çekti
Fenerbahçe'de Talisca transferi belirsizliğini korurken, Jose Mourinho transferin hızla tamamlanmasını talep ediyor. Talisca'nın fiziksel durumu ve uyum süreci nedeniyle endişe duyan Mourinho, oyuncunun bir an önce takıma katılmasını, transfer sürecinin uzamasından rahatsızlık duyduğunu ve alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacaklarını belirtti.
Aylardır Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Talisca belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcu, son maçına 2 Aralık'ta çıkmıştı. 50 gündür sahaya adım atmayan Talisca'nın son 15 gündür bireysel antrenman yapması, fiziksel kondisyonu ve takıma uyum sürecine dair soru işaretleri yaratıyor.
MOURINHO'DAN REST
Mourinho, Talisca'nın bir an önce takıma katılmasını isterken, oyuncunun maç formundan uzak olması nedeniyle transfer sürecinin uzamasından rahatsızlık duyuyor.
Mourinho, yönetimle yaptığı görüşmede, Talisca transferinin bir an önce tamamlanmasının gerektiğini ve aksi takdirde alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacaklarını belirtti.