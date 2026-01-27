Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, ayrılabilecek isimler de gündeme gelmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte bu isimlerden birinin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred olduğu öne sürüldü.
MOURINHO FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR
Sözcü'de yer alan habere göre, Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Benfica, bu kez Fenerbahçe forması giyen Fred'i transfer listesine aldı. Portekiz ekibini çalıştıran Jose Mourinho'nun, daha önce birlikte çalıştığı Brezilyalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve kulübün ilgisinin her geçen gün arttığı belirtildi.
FRED'DEN YEŞİL IŞIK
Haberde, 32 yaşındaki Fred'in de Benfica'da forma giymeye sıcak baktığı ve Jose Mourinho ile yeniden çalışmaya olumlu yaklaştığı ifade edildi. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu transfere kapıyı kapatmadığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in geleceğiyle ilgili kararın, transfer döneminin ilerleyen günlerinde netleşmesi bekleniyor.