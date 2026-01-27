Haberler

Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benfica'nın, Rafa Silva'dan sonra Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'i de kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, Brezilyalı futbolcunun Jose Mourinho ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

  • Benfica, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i transfer listesine aldı.
  • Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in geleceğiyle ilgili karar, transfer döneminin ilerleyen günlerinde netleşecek.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, ayrılabilecek isimler de gündeme gelmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte bu isimlerden birinin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred olduğu öne sürüldü.

MOURINHO FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Benfica, bu kez Fenerbahçe forması giyen Fred'i transfer listesine aldı. Portekiz ekibini çalıştıran Jose Mourinho'nun, daha önce birlikte çalıştığı Brezilyalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve kulübün ilgisinin her geçen gün arttığı belirtildi.

Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

FRED'DEN YEŞİL IŞIK

Haberde, 32 yaşındaki Fred'in de Benfica'da forma giymeye sıcak baktığı ve Jose Mourinho ile yeniden çalışmaya olumlu yaklaştığı ifade edildi. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu transfere kapıyı kapatmadığı aktarıldı.

Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in geleceğiyle ilgili kararın, transfer döneminin ilerleyen günlerinde netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var

Hemşireye eşinden yasak aşk suçlaması: Zina görüntüleri...
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'da
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var

Hemşireye eşinden yasak aşk suçlaması: Zina görüntüleri...
Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan 'Lavaşçılar' çetesi

Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi
Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti