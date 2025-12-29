Haberler

Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç

Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz Süper Ligi'nin 16. haftasında Braga ile Benfica 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Jose Mourinho'nun "kazandık" çıkışı geceye damga vurdu. Portekizli hoca, yaptığı açıklamada "Bu büyük bir zafer, Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık." dedi.

  • Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Benfica 2-2 berabere kaldı.
  • Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samuel Dahl'ın iptal edilen golünün temiz olduğunu ve Benfica'nın 3-2 kazandığını söyledi.
  • Mourinho, Benfica'nın Braga'da büyük bir zafer elde ettiğini ifade etti.

Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Jose Mourinho yönetimindeki Benfica karşılaştı. Estadio Municipal De Braga'da oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

''3-2 KAZANDIK'' DİYE DEMEÇ VERDİ

Karşılaşmaya 73. dakikada Samuel Dahl'ın attığı ve iptal edilen gol damga vurdu. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 sona eren mücadele sonrası '3-2 kazandık' şeklinde demeç verdi. Mourinho, Dahl'ın sayılmayan golünün "temiz" olduğunu ve bu nedenle Benfica'nın Braga'da "büyük bir zafer" elde ettiğini söyledi.

''BU BÜYÜK BİR ZAFER''

Mourinho, "Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı

Ankara'dan tarihi adım! Komşu ile vizeleri kolaylaştırma kararı alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnes:

Mourinho seni Allah gönderdi diyen fb taraftarları geldi aklıma:d

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller

Okullar şimdiden tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı