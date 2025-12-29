Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç

Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Jose Mourinho yönetimindeki Benfica karşılaştı. Estadio Municipal De Braga'da oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

''3-2 KAZANDIK'' DİYE DEMEÇ VERDİ

Karşılaşmaya 73. dakikada Samuel Dahl'ın attığı ve iptal edilen gol damga vurdu. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 sona eren mücadele sonrası '3-2 kazandık' şeklinde demeç verdi. Mourinho, Dahl'ın sayılmayan golünün "temiz" olduğunu ve bu nedenle Benfica'nın Braga'da "büyük bir zafer" elde ettiğini söyledi.

''BU BÜYÜK BİR ZAFER''

Mourinho, "Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık." dedi.