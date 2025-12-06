Mourinho Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç

Portekiz Süper Ligi'nin 13. haftasında Benfica ile Sporting Lizbon arasında oynanan derbi 1-1 sona erdi. Estadio da Luz'daki mücadelenin ilk golü 12. dakikada Sporting adına Pedro Gonçalves'ten geldi. Benfica ise 27. dakikada Heorhiy Sudakov ile eşitliği sağladı.

BENFICA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın son bölümünde Benfica'da Gianluca Prestianni, 90+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. İki takım da ikinci yarıda galibiyet golünü bulamayınca derbi beraberlikle sonuçlandı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Sporting Lizbon 32 puana yükselirken Benfica 29 puanda kaldı. Gelecek hafta Benfica deplasmanda Moreirense ile karşılaşacak. Sporting Lizbon ise sahasında AVS'yi ağırlayacak.