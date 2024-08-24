Üye Girişi
Haberler

Mourinho özelllikle istiyor! Fenerbahçe, Ferdi'nin alternatifini buldu bile

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşmasının ardından sol bek transferi için çalışmalara başladı. Ferdi'nin resmi olarak satılmasının ardından kulübün ilk önceliği sol bek pozisyonu olacak. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun da talebi üzerine, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Ben Chilwell transferi için girişimler başladı.

Sezona şampiyonluk hedefiyle çıkan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaşma sağlamak üzere İngiltere'ye gitti. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe sol bek transfer için harekete geçti.

MOURINHO ÖZELLİKLE İSTİYOR

Jose Mourinho'nun da kadroda görmek istediği yıldız futbolcu Ben Chilwell için düğmeye basıldı. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea'nin kadrosunda büyük bir temizlik kararı almasının ardından birçok oyuncusu satış listesine konmuştu. Fenerbahçe'nin de, Maviler'den sol bek Ben Chilwell, kanat oyuncusu Raheem Sterling ve henüz durumu belli olmayan stoper Benoit Badiashile'yi listesine dahil ettiği öğrenilmişti.

Mourinho özelllikle istiyor! Fenerbahçe, Ferdi'nin alternatifini buldu bile

AYRILIĞA SICAK BAKIYORLAR

27 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2027'de bitiyor ve Maviler'in elinden çıkarmak istediği sol bekin ayrılığı konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağı öne sürülüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu Jose Mourinho Jose Mourinho Fenerbahçe Fenerbahçe Chelsea Futbol Spor Futbol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ağustos Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı?
title