Mourinho özelllikle istiyor! Fenerbahçe, Ferdi'nin alternatifini buldu bile

Sezona şampiyonluk hedefiyle çıkan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaşma sağlamak üzere İngiltere'ye gitti. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe sol bek transfer için harekete geçti.

MOURINHO ÖZELLİKLE İSTİYOR

Jose Mourinho'nun da kadroda görmek istediği yıldız futbolcu Ben Chilwell için düğmeye basıldı. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea'nin kadrosunda büyük bir temizlik kararı almasının ardından birçok oyuncusu satış listesine konmuştu. Fenerbahçe'nin de, Maviler'den sol bek Ben Chilwell, kanat oyuncusu Raheem Sterling ve henüz durumu belli olmayan stoper Benoit Badiashile'yi listesine dahil ettiği öğrenilmişti.

AYRILIĞA SICAK BAKIYORLAR

27 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2027'de bitiyor ve Maviler'in elinden çıkarmak istediği sol bekin ayrılığı konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağı öne sürülüyor.