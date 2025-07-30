Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'nin Sırbistan uyruklu genç sağ beki Ognjen Mimovic için harekete geçti.

EMRE BELÖZOĞLU İSTİYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki Sırp futbolcu için kırmızı-beyazlılar resmi kiralama teklifini sarı-lacivertli kulübe iletti.

Antalyaspor'un teklifinde dikkat çeken en önemli detay, Mimovic'e as kadro garantisi sunulması oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, oyuncunun gelişimi için düzenli forma şansı vermeye hazır. Bu da Antalyaspor'u cazip bir seçenek haline getiriyor.

TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen genç oyuncu için sadece Antalyaspor değil, Avrupa'dan da talipler çıktı. Bundesliga temsilcisi Hoffenheim, Mimovic'i rotasyonda kullanmak amacıyla resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertli kulüp, hem Antalyaspor'un hem de Alman ekibinin teklifine olumlu yanıt verdi. Son karar ise oyuncuya bırakıldı.

Düzenli forma giymek isteyen Mimovic'in, iki farklı rol teklifini değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını açıklayacağı öğrenildi. Antalyaspor'un ilk 11 garantisi sunması, transferde elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.