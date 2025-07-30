Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı
Haber Videosu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic için harekete geçti. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen genç oyuncu için Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu talip oldu. Antalyaspor, oyuncuya as kadro garantisi sunarak cazip bir seçenek haline geldi. Transfer süreci hızla ilerlerken, son kararı Mimovic verecek.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'nin Sırbistan uyruklu genç sağ beki Ognjen Mimovic için harekete geçti.

EMRE BELÖZOĞLU İSTİYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki Sırp futbolcu için kırmızı-beyazlılar resmi kiralama teklifini sarı-lacivertli kulübe iletti.

Antalyaspor'un teklifinde dikkat çeken en önemli detay, Mimovic'e as kadro garantisi sunulması oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, oyuncunun gelişimi için düzenli forma şansı vermeye hazır. Bu da Antalyaspor'u cazip bir seçenek haline getiriyor.

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen genç oyuncu için sadece Antalyaspor değil, Avrupa'dan da talipler çıktı. Bundesliga temsilcisi Hoffenheim, Mimovic'i rotasyonda kullanmak amacıyla resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertli kulüp, hem Antalyaspor'un hem de Alman ekibinin teklifine olumlu yanıt verdi. Son karar ise oyuncuya bırakıldı.

Düzenli forma giymek isteyen Mimovic'in, iki farklı rol teklifini değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını açıklayacağı öğrenildi. Antalyaspor'un ilk 11 garantisi sunması, transferde elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami alarmı verildi
Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaıı'ye ulaştı
Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada

Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada! Yıkım 1 saniye sürdü
Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu hemen kaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Henüz 12 yaşındaydı! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.