Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ilk maçını 3-0 kazandığı Anderlecht karşılaşmasının rövanşına rotasyon yapmadan çıkması şaşırtmıştı. Jose Mourinho'nun bu kararının arkasındaki neden ortaya çıktı.

DERBİYİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ROTASYON YAPMAMIŞ

Mourinho'nun bu kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Mourinho tamamen Galatasaray derbisini düşünerek Anderlecht maçında rotasyona gitmedi. Rotasyon yapmanın derbi öncesinde takımın ritmini etkileyebileceğini düşünen Portekizli teknik adam, Anderlecht karşılaşmasına ideal 11'le çıktı.

Fenerbahçe pazartesi günü oynanacak derbiye kadar çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulamayacak. Anderlecht karşısında rotasyona gitmeyen Mourinho'nun Anderlecht maçında derbinin hazırlığını da yaptığı belirtildi.