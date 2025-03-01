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Mourinho'nun Galatasaray hamlesini bütün dünya konuşuyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, derbi sonrası 'Maymun gibi zıpladılar' ifadesi nedeniyle kendisini ırkçılıkla suçlayan Galatasaray'a açtığı tazminat davası dünya basınında geniş yankı buldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi sonrası açıklamasında kullandığı "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi nedeniyle kendisini ırkçılıkla suçlayan Galatasaray'a dava açtı.

GÜNDEM OLDU

Portekizli teknik adamın, Galatasaray'a açtığı 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası dış basında geniş yankı uyandırdı.

İşte o manşetler;

  • BBC:"Mourinho, Galatasaray'a dava açtı"
  • ESPN:"Mourinho ırkçılık suçlaması için Galatasaray'a dava açtı"
  • La Gazetta dello Sport:"Mourinho, Galatasaray'a dava açtı: 50 bin euro manevi tazminat istiyor"
  • Daily Mail:"Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamasının ardından dava açıldığını duyurdu"
  • O JOGO:"Mourinho, ırkçılık iddialarının ardından Galatasaray'a manevi tazminat davası açtı"
  • AS: "Mourinho, Galatasaray'a dava açtı"
Mourinho'nun Galatasaray hamlesini bütün dünya konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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