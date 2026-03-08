Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi
Portekiz Ligi'nin 25. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Porto ile 2-2 berabere kaldı. Rakibinin 7 puan gerisinde kalan Benfica, şampiyonluk şansını zora soktu.
- Portekiz Ligi'nin 25. haftasında Benfica ile Porto arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.
- Porto, 66 puanla ligde lider konumda, Benfica ise 59 puanla 7 puan geride.
- Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ve oyuncu Nicolas Otamendi maçta kırmızı kart gördü.
Portekiz Ligi'nin 25. haftasındaki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
BENFICA GERI DÖNÜŞÜNÜ TAMAMLAYAMADI
Lider Porto, 10. dakikada Victor Mow Froholdt ve 40. dakikada Oskar Pietuszewski'nin golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Jose Mourinho'nun Benfica'sı 69. dakikada Andreas Schjelderup ve 88. dakikada Leandro Barreiro'nun golleriyle skora denge getirdi. Benfica, son anlarda galibiyet golünü bulamadı ve maç 2-2 bitti.
DENİZ GÜL İLK 11'DE BAŞLADI
Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kalmayı başardı.
MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 88. dakikada, Nicolas Otamendi ise 90. dakikada kırmızı kart gördü.
ŞAMPİYONLUK ŞANSI ZORA GİRDİ
Bu sonuçla birlikte lider Porto, 66 puana yükseldi. 59 puana yükselen Benfica ise rakibinin 7 puan arkasında kalmaya devam ederek şampiyonluk şansını zora soktu. Ligin bir sonraki maç haftasında Porto, sahasında Moreirense'yi ağırlayacak. Benfica, Arouca deplasmanına gidecek.