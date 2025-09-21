Mourinho kaleci gibi top tutmaya çalıştı, kulübedekiler dahi kendini tutamadı

Portekiz 1. Futbol Ligi 6. haftasında Benfica, Jose Mourinho'nun görev aldığı ilk maçta AVS'yi 3-0 mağlup etti.

BENFICA NET SKORLA KAZANDI

Estadio do Clube Desportivo das Aves Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica, 45+3. dakikada Heorhii Sudakov'la öne geçti. Maçın 59. dakikasında Vangelis Pavlidis'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran konuk ekip, 64. dakikada Franjo Ivanovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MOURINHO KENDİSİNİ KALECİ SANDI

Maça Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun 90+4'ncü dakikada yaptığı bir hareket damga vurdu. Portekizli hoca, kendisine doğru gelen bir topa kaleci gibi uçarak dokunmak istedi ancak başarılı olamadı. Bu hareketinin ardından Mourinho'nun gülerek yedek kulübesine oturduğu ve yardımcılarının da dayanamayarak o anlara güldüğü görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.