Mourinho ile yollar neden ayrıldı? Ali Koç ilk kez açıkladı

Mourinho ile yollar neden ayrıldı? Ali Koç ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yolların neden ayrıldığını ilk kez açıkladı. Koç "Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılki futbolunun devam edeceğini hissettirdi ve yolları ayırdık" dedi.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına devam ederken bir yandan başkanlık seçimi için de heyecan giderek artıyor.

ALİ KOÇ'TAN GÜNDEM YARATACAK AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulübün Başkan Ali Koç katıldığı bir organizasyonda, Jose Mourinho'nun ayrılığı ve seçim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ONU BURAYA GETİREBİLMEK BÜYÜK BAŞARIYDI"

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde; "Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz.

"BENFICA'YA ELENME ŞEKLİMİZ KABUL EDİLEMEZ"

Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.

SEÇİM İÇİN İDDİALI SÖZLER

Neden bana oy versinler? Yeni bir macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle yeni yatırımlarla devam etmek mi? Yönetim kurullarına bakıp incelesinler. O büyük yatırımları kim daha iyi yapabilir? Bunu bir düşünsünler.

"UYKU HAPLARIYLA TANIŞTIM"

Yarın çalışanların ve sporcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceler oldu. Uyku haplarıyla tanıştım. Ama sonunda başardık. Fenerbahçe için önemli olan borçsuz olmak değil, mali bağımsızlıktır. Yani istediğini yapma ve istediğin zaman borçlanma lüksüne sahip olmaktır. Ki artık buna sahibiz.

