Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yılbaşı gecesini Hatayspor'u analiz ederek geçirdi. Portekizli antrenör, gece geç saatlere kadar yaptığı Hatayspor analizini sosyal medya hesabından paylaştı.
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Ezeli rakibi Galatasaray ile farkı kapatma hesapları yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho yılbaşında bile çalışıyor.
SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI
Gece geç saatlere kadar Hatayspor'un analizini yapan Portekizli teknik adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçı izlediği sırada çektiği görüntüleri paylaşan Mourinho "Mutlu yıllar" dedi.