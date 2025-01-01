Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ezeli rakibi Galatasaray ile farkı kapatma hesapları yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho yılbaşında bile çalışıyor.

SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Gece geç saatlere kadar Hatayspor'un analizini yapan Portekizli teknik adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçı izlediği sırada çektiği görüntüleri paylaşan Mourinho "Mutlu yıllar" dedi.