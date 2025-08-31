Mourinho gitti Fenerbahçe coştu! Başkentte rahat galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

NENE İLK MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATTI

14. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında Pereira'nın uzaklaştıramadığı topa, uzak direkteki Nene dokundu. Pereira'ya çarpan topun ağlarla buluşmasıyla sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti. Nene, ilk maçında ilk golünü attı.

EN-NESYRI'DEN ÜST ÜSTE GOLLER

35. dakikada Brown'ın sol kanattan yaptığı sert ortaya altıpasta dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı uzak direğe göndererek Fenerbahçe'nin farkı 2'ye çıkarmasını sağladı. 40. dakikadaki Fenerbahçe atağında ara pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Alvarez'in dokunamadığı ve savunmanın uzaklaştıramadığı top, altıpasın kale çizgisine yakın noktasında bulunan En-Nesyri'nin önüne düştü. En-Nesyri'nin vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu ve 3-0 oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ FARKI İKİYE İNDİRDİ

İkinci yarıda duran top kazanan Gençlerbirliği, farkı ikiye indiren golü buldu. Korner kullanan Gençlerbirliği'nde bir kafa vuruşu geldi. Livakovic'ten dönen topa vuran Goutas topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1 yaptı.

FENERBAHÇE 7 PUANA YÜKSELDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte 7 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise dört hafta sonunda puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.