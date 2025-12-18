Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için Avrupa'dan sürpriz talipler ortaya çıktı. İtalyan basını, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Becao'yu kadrosuna katmayı planladığını belirtti. Benfica'nın yanı sıra Becao'ya İtalya'dan da ilgi olduğu ve Serie A ekiplerinden Fiorentina ve Genoa'nın oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Becao'nun güncel piyasa değerinin 4,5 milyon euro olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'de gözden düşen ve kadro dışı kalan Rodrigo Becao'ya Avrupa'dan sürpriz talipler çıktı. Brezilyalı savunmacı için dikkat çeken ilginin başını Jose Mourinho çekiyor.
BENFICA DEVREYE GİRDİ
İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak istiyor. Portekiz ekibinde savunma hattı için alternatif arayışında olan Mourinho'nun, Becao'yu geniş rotasyonda değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.
OTAMENDI DETAYI PLANLARI ETKİLEDİ
Haberde, Benfica'da forma giyen 37 yaşındaki Nicolas Otamendi'nin sezon sonunda futbolu bırakma ihtimali ve mevcut kadroda yalnızca üç stoper bulunmasının, Mourinho'nun Becao transferine sıcak bakmasında etkili olduğu belirtildi.
SERIE A'DAN DA TAKİP EDİLİYOR
Benfica'nın yanı sıra Rodrigo Becao'ya İtalya'dan da ilgi olduğu kaydedildi. Daha önce Udinese forması giyen Brezilyalı savunmacının, Serie A ekiplerinden Fiorentina ve Genoa tarafından yakından takip edildiği aktarıldı. Fiorentina'da Becao'nun eski takım arkadaşı Edin Dzeko'nun forma giymesi de dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
29 yaşındaki Rodrigo Becao, 2023-2024 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Bu sezon ise sarı-lacivertli ekipte yalnızca bir maçta 6 dakika süre alabildi. Becao'nun güncel piyasa değerinin 4,5 milyon euro olduğu belirtiliyor.