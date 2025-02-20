Anderlecht-Fenerbahçe maçı durduruldu

Anderlecht-Fenerbahçe maçı durduruldu!
İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor
MHP lideri Bahçeli'den 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'

Dinlenme sürecindeki Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

Galatasaray Avrupa'ya veda etti!

Mourinho duyurdu: Yıldız futbolcu, Anderlecht maçında oynayamayacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht ile oynanacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması öncesinde konuştu. Kazanmak için oynayacaklarını belirten Mourinho, bugün kulübede olan Mert Müldür, yaşadığı bir sorun nedeniyle karşılaşmada oynayamayacağını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ"

Mourinho,karşılaşmayla ilgili "Maçı bitirip turu geçersek mutlu olacağız. Şu anda kafamızdaki tek şey kazanmak için oynamak. Rakibin nasıl oynadığını görüp ona göre savunma yapacağız. Her şeye hazırlıklıyız. Önemli olan sadece bu maça odaklanmak" ifadelerini kullandı.

"BİR SORUNU OLDUĞU İÇİN OYNAMIYOR"

Portekizli teknik adam, "İyi bir dönemdeyiz ama futbolda her şey olabilir. Öz güvenimiz yerinde. Çok fazla zorluk yaşadık ve bu zorluklar bizi daha da birleştirdi. Önümüzde 3 tane üst üste deplasman maçımız var. İkisi eleme maçı; biri bugün biri de haftaya Türkiye Kupası'nda. Mert Müldür bugün kulübede ama bir sorunu olduğu için oynayamıyor. İçinde bulunduğumu zor bir durum var ama birlikteliğimizle birlikte bunların üstesinden geliyoruz." sözleriyle knuşmasını noktaladı.

Mourinho duyurdu: Yıldız futbolcu, Anderlecht maçında oynayamayacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor
img

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek
img

Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

Yıldız mi siz iyice şaşırdınız Mert dediğin adam sıradan bir topçu yildiz dediğin zaman o mevkide Alba Carlos liverpokun sağ sol bekleridir onlar yıldız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.