Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligdeki 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte önemli bir başarı yakaladı.

REAL MADRID'DEN SONRA BİR İLK

Süper Lig'deki son yedi maçından galip ayrılan Portekizli teknik adam, Nisan-Mayıs 2012 arasındaki süreçten ( Real Madrid'in başında) bu yana ilk kez üst üste yedi lig galibiyeti aldı.

PEREIRA'YI DA YAKALADI

Öte yandan iç sahada çıktığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında Vitor Pereira'dan (Kasım 2015-Mart 2016) bu yana üst üste sekiz galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu.