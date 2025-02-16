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Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki üst üste 7. galibiyetini aldı. Portekizli teknik adam, bu başarıyı Nisan-Mayıs 2012 arasında Real Madrid'in başındayken de yakalamıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligdeki 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte önemli bir başarı yakaladı.

REAL MADRID'DEN SONRA BİR İLK

Süper Lig'deki son yedi maçından galip ayrılan Portekizli teknik adam, Nisan-Mayıs 2012 arasındaki süreçten ( Real Madrid'in başında) bu yana ilk kez üst üste yedi lig galibiyeti aldı.

PEREIRA'YI DA YAKALADI

Öte yandan iç sahada çıktığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında Vitor Pereira'dan (Kasım 2015-Mart 2016) bu yana üst üste sekiz galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Galatasaray icardi'yi kaybetmeseydi mourinho'nun son maçı olurdu önümüzdeki hafta ama maalesef galatasaray'da şampiyonluk için hiç bir ışık kalmadığından şampiyonluğa iyice yaklaşacaktır fener.. Galatasaray'ın iyi yönetilmediği kadrosunu hiç bir zaman güçlü tutmaması belkide yapılan bu yatırımların heba olması anlamına gelecek.

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