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Mourinho'dan Talisca ve Ronaldo hakkında olay sözler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında Talisca transferi hakkında konuştu. Mourinho, Ocak ayı transfer dönemini sevmediğini ve transferler konusunda yönetim üzerinde baskı oluşturmadığını ifade etti. Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında da konuşan Mourinho, forvetlerinden memnun olduğunu ve Ronaldo'nun transferini istemediğini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, gündemde yer alan Talisca transferiyle ilgili konuştu.

Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere 'hayır' demiyorum ama kalkıp yöneticilerin kapısını çalıp 'transfer istiyorum' demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum.

"KANAT TRANSFERİ YAPARSAK OĞUZ BİTER"

Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman. Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp 'alma' dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var.

"BASKI OLUŞTURMUYORUM"

Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben bu konuda yönetim üzerinde hiçbir baskı oluşturmuyorum.

"RONALDO'YU İSTEMİYORUM"

Cristiano Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben santrfor istemiyorum. Ronaldo her zaman Ronaldo'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir?

Mourinho'dan Talisca ve Ronaldo hakkında olay sözler
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Sen istesen Ronaldo kesin gelirdi zaten:))) Ronaldo Fenerbahçe'nin ismini bile bildiğini sanmıyorum.. Sizler yapidan bahsedip Galatasaray'dan 3 yemeye,saçma sapan penaltılar ile şampiyonluk yarışına ortak olmaya devam edin.. Sezon sonu yine gündemi değiştirmek için çakma 6. yıldızı da filormanıza basmayı unutmayın..

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