Mourinho'dan Okan Buruk sorusuna beklenmedik cevap

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun konuşmasından satır başları;

Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık.

"Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Burada 1 sene daha kontratım var. Şu an tek düşündüğüm şey buradaki görevim ve buradaki sadakatim.

"SAYGI DUYUYORUM"

"UEFA Kupası finalinde Celtic'i mağlup ettiğiniz için Rangers taraftarlarının sizi gördüğünde hep tebrik ettiğini söylemiştiniz. Bu hala oluyor mu?"

Türkiye'de çok fazla olmuyor çünkü burada İskoç çok kişiyle karşılaşmadım. Tatilde olduğum zaman her zaman gelip tebrik ediyorlar. Benim için özeldi çünkü ilk Avrupa finalimdi. Avrupa'da tarihi olan iki büyük İskoç takımına da saygı duyuyorum.

"BÖYLE BİR SAVAŞ BEKLEMİYORDUM"

Buraya gelmeden çok bir şey bilmiyordum. Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim. Burada geçirdiğim zamandan sonra biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim.

"HARİKA BİR TEKNİK ADAM"

"Rangers veya Celtic'ta çalışmak ister misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Portekizli antrenör, "Şu an değil, bir işim var. İşim beni motive diyor. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı lig olduğunu söylüyor ama İskoçya'da tutku var. Boş statlarda oynamanın bir anlamı yoktur. Rangers ve Celtic çok büyük takımlar. Celtic'in hocası Brendan Rodgers harika bir teknik adam. Rangers'ın hocasına da saygı duyuyorum" dedi.

"ZORLUKLA KARŞILAŞTIK AMA AĞLAMADIK"

Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Avrupa'da çok maç oynadık, bu kadar çok maç oynadığınızda sarı kartların birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eleme ve play-off oynadık. Bizden 4 maç az oynayan takımlara karşı bu kartların geçerli olması bence adil değil. Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız. Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz.

OKAN BURUK CEVABI

"Jorge Jesus 'Sadece küçük takımlar haftada 1 maç oynar' demişti, Okan Buruk ise 'Haftada 1 maç oynayacağız, bizim için avantaj' dedi. Avrupa Ligi sizin için bir yük mü?" Okan Buruk ve Jesus'un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim" ifadelerini kullandı.