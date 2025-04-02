Mourinho'dan Okan Buruk'a Müdahale: Gergin Derbi Sonrası Olaylar
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maç sonrası teknik direktörler arasında gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un yüzüne müdahalede bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yüzüne müdahalede bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla yendi ve yarı finale yükseldi. Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yüzüne müdahalede bulundu. Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yerden kalan Okan Buruk, deplasman tribününe giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor