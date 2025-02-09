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Mourinho'dan maç öncesi çok konuşulacak sözler: Biz ağlamıyoruz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Galibiyet için kusursuza yakın bir oyun oynamaları gerektiğini belirten Mourinho, takımdaki eksiler için ise ""Ben her zaman eksik oyuncu olduğu zaman başka oyuncular için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KUSURSUZA YAKIN OYNAMAMIZ LAZIM"

Karşılaşma öncesi değerlendirmeler yapan Mourinho, "Alanyaspor'u bu teknik direktörlerinden önce analiz etmemiştim. Bu teknik direktörle maçlarını izledim ve analiz ettim. İyi ve organize bir takım. Bugün biraz daha defansif oynamalarını bekliyorum. İleride hızlı oyuncuları var. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Eğer 3 puan istiyorsak kusursuza yakın oynamamız gerekiyor çünkü zor bir maç olacak" dedi.

"BİZLER AĞLAMIYORUZ"

Takımdaki eksikler ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ben her zaman eksik oyuncu olduğu zaman başka oyuncular için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. En-Nesyri'nin yokluğu büyük bir eksik çünkü her maçta gol atıyor ama biz her maç çözüm arayışı içerisindeyiz. Zor bir maç olacak ama 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan maç öncesi çok konuşulacak sözler: Biz ağlamıyoruz
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelih Bayrak:

ulan yazmayim diyorum da öyle laf söylüyorki adam yazmamak mümkün değil.geldigin ilk andan beri her hafta ağlıyorsun.senin kadar aglayanini Türkiye ligi görmemiştir.sende haklısın tr serüvenin bu sene bitecek geceligi yüzbin olan otelde bir sene daha kalamayacaksin

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