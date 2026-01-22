Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Rafa Silva ile ilgili soruya verdiği cevap geceye damga vurdu.
MOURINHO'YA RAFA SILVA SORUSU
Basın toplantısında Rafa Silva'nın durumu sorulan Jose Mourinho, soruya doğrudan yanıt vermek yerine yanındaki medya sorumlusuna dönerek "Kendisi Benfica oyuncusu mu?" ifadelerini kullandı. Medya sorumlusunun "Hayır, değil" yanıtını vermesi üzerine Mourinho kısa bir şekilde "Değilmiş" diyerek konuyu kapattı.
TRANSFER SÜRECİ GÜNDEMDE
Benfica'nın Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ancak transferin henüz resmiyet kazanmadığı öğrenildi. Portekizli futbolcunun kısa süre önce Türkiye'den ayrılması, sürecin son aşamaya geldiği yorumlarına neden oldu.
SEZON PERFORMANSI
Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Portekizli oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.