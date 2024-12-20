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Mourinho, transfer sorusunu bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Mourinho, transfer sorusunu bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho,Eyüpspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin gündemindeki Aymeric Laporte transferiyle ilgili konuştu. Mourinho, "Teşekkür ederim ama transfer hakkında konuşmuyorum. Özellikle maçtan önce transfer hakkında konuşmayacağım" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arda Turan'a teşekkür eden Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde olan Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen İspanyol stoper "Aymeric Laporte ile ilgili de konuştu.

"ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Eyüpspor'un durumu hakkında konuşan Mourinho, "Eyüpspor, yeni çıkmış bir takım. Oyun tarzlarına bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller, lig tablosuna, oyuncularına, teknik direktöre bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller. Avrupa kupalarına katılma hedefleri, hırsları var. Arda Turan benim hakkımda iyi şeyler söylediyse teşekkür ederim. Ben onun hakkında dürüstçe fikrimi dile getirmiştim. Ben her zaman rakipleri ve teknik direktörlerini analiz ediyorum. Arda'nın büyük bir potansiyeli var. Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır. Eyüpspor, hocanın yansıması" ifadelerini kullandı.

AYMERIC LAPORTE TRANSFERİ

"Aymeric Laporte'nin transferini düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Mourinho, "Teşekkür ederim ama transfer hakkında konuşmuyorum. Özellikle maçtan önce transfer hakkında konuşmayacağım" dedi.

Mourinho'dan Eyüpspor maçı öncesinde dikkat çeken transfer açıklamasıAymeric Laporte

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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