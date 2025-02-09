Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, oyuna yönelik eleştirilere de çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"SÖYLENENLER UMRUMDA DEĞİL"

"İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibariyle biter mi?" sorununu yanıtlayan Jose Mourinho "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ancak bu söylenenler umurumda değil" dedi.

"AĞLAMIYORUZ"

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Oyuncularla ilişkimi ve sonuçları umursuyorum. Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Bizde biri düşerse başka biri kalkar" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞLAR VE İSMAİL OLMAYACAK"

Sakatlıklarla ilgili de konuşan Mourinho "Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var" değerlendirmesini yaptı.