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Mourinho'dan aylar sonra bir ilk

Mourinho'dan aylar sonra bir ilk
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, aylar sonra bir ilke imza attı. Portekizli teknik adam, Trabzonspor maçında Allan Saint-Maximin'e 121 günlük aranın ardından ilk 11'de şans verdi. Saint-Maximin, son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasında sürpriz tercihler yaptı. O tercihlerden birisi de Allan Saint-Maximin oldu.

121 SONRA İLK 11'DE BAŞLADI

Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Fransız yıldız, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.

Mourinho'dan aylar sonra bir ilk

SAINT MAXIMIN'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Saint-Maximin, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız futbolcu, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralanmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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