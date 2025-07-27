Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman o sözleri çevirmedi

Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman o sözleri çevirmedi
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, transfer hakkında konuşarak başkan Ali Koç'u eleştirdi. Ancak Fenerbahçe takımı tercümanının o sözleri çevirmediği ortaya çıktı. Bu durum Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya geldi. Da Luz'da oynanan maçı Benfica, 3-2'lik skorla kazandı.

MOURINHO, ALİ KOÇ'U ELEŞTİRDİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç ile ilgili görüşlerini paylaştı. Takım içerisinde eksik bölgeler olduğunu vurgulayan Mourinho, transferde geç kalındığını işaret etti ve başkan Ali Koç'u eleştirdi.

''BAŞKAN SANIRIM 'HOCAM HAKLIYMIŞ' DİYECEKTİR

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Başkandan 'buraya ve buraya...' diyerek 2 tane acil, bir tane de Ağustos sonunda olabilir dediğim 3 oyuncu istedim. İstediğim oyuncuları isimlerine kadar açıkça biliyorlar. Bir tanesi dinamiklerimizi biliyor, liderlik yapmayı biliyor, adaptasyonu da kolay olacak. Bu maçtan sonra başkan sanırım 'hocam ve direktörüm haklıymış' diyecektir..." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI ÇEVRİLMEDİ

Ancak Mourinho'nun yaptığı bu açıklamaların Fenerbahçe takımı tercümanı tarafından çevrilmediği ortaya çıktı. Taraftarlar, bu açıklamaları sosyal medyada paylaşarak Mourinho'nun Ali Koç'u eleştirdiğini ancak röportaj sırasında tercüman tarafından bu sözlerin yansıtılmadığı dile getirildi. Çok sayıda Sarı-lacivertli taraftar, bu duruma büyük tepki gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınurullah sari:

başarısızlık devam ederse oku birbirlerine atacaklar.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

O SENE iSTE BUSENE GOOOOOHPAAAAAA FOOOOHiSEEEEH FENEViN BATMASI iFLAAS ETMESi DEMEK SAMPiYONLAR LiGiNDE ZATEN Bi POOOOH YiYEMEZ SAGLAMMMM 00======FENEVE öZELL==) SONRA UEFA LiGiNE ASLAN ARDA BU UYUZ FENEVRASYONLU KUSLARADA YENiDEN SHAAAAAKARRRRR ORADAN GERCEK LiGLERiNE KANKiLERi 8DASLI iBiiiiiLERLE OYNAYIP BOOOL GOLLER YESiNLER

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