Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde başladı. 4 kategoride 55 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yarın yapılacak yarı final ve final yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.

Spor Toto, MOTUL ve Marmaris Ticaret Odasının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 4 kategoride 55 sporcu mücadele ediyor.

Yarışmacılar, bugün antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışlarına katılacak.

Etkinlik, yarın tüm kategorilerde koşulacak yarı final ve final yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
