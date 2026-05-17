Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayağı Kocaeli'de tamamlandı

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de sona erdi.

Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 55 sporcu mücadele etti.

Micro, mini, junior ve senior kategorilerinde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde yarı final ve final müsabakaları yapıldı.

Yarışlarda micro kategorisinde Ali Ersin Yücesan birinci, Yiğit Nedim Çelik ikinci, Kerem Çelikyay üçüncü oldu.

Mini kategorisinde Aras Pınar birinciliği, Asil Yusuf Özbahadır ikinciliği, Ömer Mesudiyeli ise üçüncülüğü elde etti.

Junior kategorisinde Can Özler birinci, Süleyman Cem Karakömür ikinci, Rüzgar Tırınk üçüncü sırada yer aldı.

Senior kategorisinde ise yapılan itiraz nedeniyle sonuçların temyiz sürecinin ardından kesinleşeceği bildirildi.

Kadın sporcular kategorilerinde ise micro kadınlarda Nilhan Yeşiltay, mini kadınlarda Ela Yeşiltay, junior kadınlarda Elif Yağmur Yeşiltay ve senior kadınlarda Zeynep Çukurova birinci oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.