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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. Ayağı Uşak'ta Gerçekleşti

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. Ayağı Uşak'ta Gerçekleşti
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Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağında 53 sporcu kıyasıya yarıştı. Farklı kategorilerde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta tamamlandı.

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona 53 sporcu katıldı.

Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ikinci gününde, ikinci ve üçüncü tur yarışları yapıldı.

Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun 6. ayak yarışlarında, micro kategorisinde Zayn Sofuoğlu, mini kategorisinde Can Özler, junior kategorisinde Turhan Erin Ünlüdoğan, seniorda Eyüp Yağız Tekşan, masterda Murathan Gür, senior kadın kategorisinde ise Zeynep Çukurova birinci oldu.

Düzenlenen ödül töreninde, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu tarafından dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Spor
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