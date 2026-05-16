Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün tamamlandı
Afyonkarahisar'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği şampiyonalarının ilk günü tamamlandı. 6 ülkeden 150 sporcu, MX, MXS, Veteran ve MX 50 kategorilerinde yarıştı. Finaller yarın yapılacak.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda 6 ülkeden yaklaşık 150 sporcu mücadele ediyor.
Parkurda 3 şampiyonaların antrenman ve sıralama turları yapıldı.
İlk gün programında yer alan MX, MXS, Vetaran ve MX 50 kategorilerinin 1. yarışları gerçekleştirildi.
Şampiyonaların final yarışları yarın yapılacak.
Kaynak: AA / Arif Yavuz