MotoGP'de Katar Grand Prix'si kasım ayına ertelendi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı olan Katar Grand Prix'si, jeopolitik durum nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kasım ayına alındı. Portekiz ve Valensiya Grand Prix'lerinin tarihleri de revize edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Katar'ın ev sahipliğinde 10-12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan etabın tarihi, Orta Doğu'daki jeopolitik durum göz önünde bulundurularak katılımcıların ve izleyicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 6-8 Kasım'a alındı.

Söz konusu ertelemenin ardından sezonun son iki etabının tarihleri de revize edildi. Birer hafta ertelenen Portekiz Grand Prix'sinin 22 Kasım, Valensiya Grand Prix'sinin ise 29 Kasım'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
