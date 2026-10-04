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MotoGP Japonya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı, sezonun 6. galibiyetini aldı

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MotoGP Japonya Grand Prix'sini Ducati Lenovo pilotu Marc Marquez kazandı. Marquez sezonun 6. galibiyetini alırken Jorge Martin ikinci, Marco Bezzecchi üçüncü, Toprak Razgatlıoğlu 17. oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Japonya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol pilot Marc Marquez kazandı.

Sezonun 16. yarışı, Japonya'nın Tochigi eyaletindeki 4,8 kilometrelik Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marc Marquez, 41 dakika 31.467 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 6. etap galibiyetini elde etti.

Aprilia takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, liderin 1.363 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan İtalyan Marco Bezzecchi ise 2.252 saniye farkla üçüncü oldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı 17. tamamladı.

Sezonun 17. etabı Endonezya Grand Prix'si, 11 Ekim'de koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 333

2. Marc Marquez (İspanya): 331

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 284

4. Pedro Acosta (İspanya): 243

5. Ai Ogura (Japonya): 237

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

Kaynak: AA
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