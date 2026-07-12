MotoGP'de Almanya etabını Marc Marquez kazandı

MotoGP'de Almanya'da düzenlenen sezonun 11. yarışını İspanyol pilot Marc Marquez kazandı. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 15. sırada tamamladı.

MotoGP'de Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirildi. 30 tur üzerinden yapılan yarışı pole pozisyonundan başlayan Marc Marquez kazandı. Marquez'in ardından Ai Ogura ikinci, Raul Fernandez de üçüncü olarak podyuma çıktı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise 15. olarak 1 puan aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı