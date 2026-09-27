Haberler

Mosturoğlu, sık seçimlerin Fenerbahçe'de istikrara zarar verdiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mosturoğlu, sık seçimlerin Fenerbahçe'de istikrara zarar verdiğini söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Olağan Mali Genel Kurul'da istikrarın kurumsal başarının en önemli gerekliliği olduğunu söyledi. Mosturoğlu, son 3 yılda 3 başkan değişikliği yaşandığını ve sık seçimlerin futbol şampiyonluklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "İstikrar, kurumsal başarının en önemli gerekliliğidir. Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz 3 yılda karşı karşıya kaldığımız bu istikrarsız tablo özellikle futbol arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin birisidir" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, gündem maddeleri öncesi kongre üyelerine hitap etti. Mosturoğlu, "Görev süremiz boyunca son 3 genel kurulun 2'si seçimli olmak üzere tamamı olağanüstü genel kurullardır. Kulübümüz bu süreçte 2 olağanüstü genel kurulu geçirmiş ve 3 kez başkan değişikliği yaşamıştır. Önümüzdeki haziran ayında ise kulübümüz bu kez olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek ve yeni yönetimini seçecektir. Burada net bir gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum: İstikrar, kurumsal başarının en önemli gerekliliğidir. Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz 3 yılda karşı karşıya kaldığımız bu istikrarsız tablo özellikle futbol arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin birisidir. Sıklaşan her seçim süreci kurumsal yapımızı zedelediği gibi seçim süreçlerinde ve sonrasında yaşanan kutuplaşmalar birlik ve beraberliğimizi büyük ölçüde tahrip etmektedir. Tek temennim önümüzdeki yıldan itibaren 3 yıllık dönem için seçilecek yeni yönetimin kurumsal istikrarı tesis etmesi, camia olarak birlik ve beraberliğimizi yeniden sarsılmaz kılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu'nun konuşması sonrası faaliyet raporlarının okunmasına geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Düğünde havaya ateş açıldı! İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Trabzon’da viraj faciası! Otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarılamadı

Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar

Fenerbahçe'de gergin anlar! O konuşma Aziz Yıldırım'ı çıldırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de tarihi gün! Milyonların beklediği toplantı başladı
DEVA’lı Ekmen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Mal varlıkları araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu! Şaşırtan sıralama

En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu