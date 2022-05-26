Mostafa Mohamed, ailesiyle tatil için Belek'i tercih etti - Haberler

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, Süper ligde sezonun sona ermesinin ardından ailesi ile birlikte Serik İlçesi Belek turizm merkezinde bulunan The Land of Legends Otel ve Thema Park'ta tatil yapıyor. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından tatil yaptığı Thema Park'tan fotoğraf paylaştı.