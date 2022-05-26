Mostafa Mohamed, ailesiyle tatil için Belek'i tercih etti - Haberler

Mostafa Mohamed, ailesiyle tatil için Belek'i tercih etti
Demirören Haber Ajansı - Namık Kemal Kılınç - Spor
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Süper lig ekiplerinden Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, ailesi ile birlikte Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapıyor.
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, Süper ligde sezonun sona ermesinin ardından ailesi ile birlikte Serik İlçesi Belek turizm merkezinde bulunan The Land of Legends Otel ve Thema Park'ta tatil yapıyor. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından tatil yaptığı Thema Park'tan fotoğraf paylaştı.- Antalya
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Spor