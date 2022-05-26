Mostafa Mohamed, ailesiyle tatil için Belek'i tercih etti - Haberler

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Mostafa Mohamed, ailesiyle tatil için Belek'i tercih etti

Demirören Haber Ajansı - Namık Kemal Kılınç - Spor
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Mostafa Mohamed, ailesiyle tatil için Belek'i tercih etti

Süper lig ekiplerinden Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, ailesi ile birlikte Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapıyor.

Süper lig ekiplerinden Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, ailesi ile birlikte Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapıyor.

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, Süper ligde sezonun sona ermesinin ardından ailesi ile birlikte Serik İlçesi Belek turizm merkezinde bulunan The Land of Legends Otel ve Thema Park'ta tatil yapıyor. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından tatil yaptığı Thema Park'tan fotoğraf paylaştı.


- Antalya

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Mostafa Mohamed, Galatasaray, Antalya, Spor, Haberler

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