Montero, İstanbul'u terk etti! Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı, Arouca'ya imza atacak

Kadro planlaması devam eden Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki stoperi Francisco Montero, Arouca'ya transfer oluyor.

PORTEKİZ'E GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Montero, tesislere giderek takım arkadaşları ile vedalaştı. İstanbul'dan ayrılan İspanyol stoper, Portekiz'e uçtu. 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Arouca'ya imza atacak.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Montero, Beşiktaş kariyerinde 46 maça çıktı. İspanyol savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.