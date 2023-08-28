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Montero, İstanbul'u terk etti! Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı, Arouca'ya imza atacak

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Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İstanbul'dan ayrıldı. Portekiz'e giden 24 yaşındaki stoper sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Arouca'ya imza atacak.

Kadro planlaması devam eden Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki stoperi Francisco Montero, Arouca'ya transfer oluyor.

PORTEKİZ'E GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Montero, tesislere giderek takım arkadaşları ile vedalaştı. İstanbul'dan ayrılan İspanyol stoper, Portekiz'e uçtu. 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Arouca'ya imza atacak.

Montero, İstanbul'u terk etti! Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı, Arouca'ya imza atacak

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Montero, Beşiktaş kariyerinde 46 maça çıktı. İspanyol savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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