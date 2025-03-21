Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

İşte dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarının bilançosu
İstanbul'da yapımı devam eden metrolar bakanlığa devredildi

İstanbul'da yapımı devam eden metrolar bakanlığa devredildi
Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Montella'yı terleten Beşiktaş sorusu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Montella'ya, "Bugün Beşiktaş'tan kimseyi göremedik, bunun özel bir sebebi var mı?" şeklinde bir soru yöneltildi. Montella ise bu soruya, "Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum" yanıtını verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella bir basın toplantısı düzenledi.

"NEDEN BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU YOK?"

İtalyan teknik direktöre, "Sizden önce bir gelenek vardı, üç büyüklerden mutlaka milli takıma futbolcu çağırılıp oynatılırdı. Bugün Beşiktaş'tan kimseyi göremedik, bunun özel bir sebebi var mı? Beşiktaşlı taraftarların tepkisi var bu konuda" şeklinde bir soru geldi.

Montella ise , "Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum. Daha önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür" yanıtını verdi.

Montella'yı terleten Beşiktaş sorusu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPeter Beardsley:

kazanılmış maçtan sonra hala herşeyin altında bir halt aramak memleket geleneğimiz.. Beşiktaşlı oyuncu oynatsaydı ve yenilseydik neden oynattın derlerdi..Bu kadar gzekalıca sorularla insanları saçma sapan durumlara sokmakta üstümüze yok.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKalazaR AstrangeR:

bjk den futbolcuyu ne yapacaksınız; gerek yok. fb den gerektiği kadar futbolcu var zaten.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title