Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1 yenildiğimiz Karadağ maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında kendisi ve milli takımın geleceği hakkındaki bir soruya sinirlendi. Sorunun ciddi bir soru olmadığını belirten Montella, takımın geleceği adına umutlu olduğunu ve Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini ifade etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı sonrası kendisi ve milli takımın geleceği konusunda gelen soruya sinirlendi.
"KABUL ETMİYORUM"
"A Ligi'ne çıkmayı başaramadınız. Milli Takım'ın ve sizin geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna hayli sinirlenen Montella, "Sorunuzu gerçek bir soru olarak görmüyorum. Kabul etmiyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. 1 seneden gurur duyuyorum. Alıştığımız tekniği sergileyemediğimiz bir maç oldu, saha şartlarından dolayı. Mart liginde playoff oynayacağız ve A Ligi'ne yükseleceğiz. Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. Bu süreçte gelişecek oyuncularımız var. Onlar geliştikçe biz de daha güçlü olacağız" dedi.