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Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1 yenildiğimiz Karadağ maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında kendisi ve milli takımın geleceği hakkındaki bir soruya sinirlendi. Sorunun ciddi bir soru olmadığını belirten Montella, takımın geleceği adına umutlu olduğunu ve Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini ifade etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı sonrası kendisi ve milli takımın geleceği konusunda gelen soruya sinirlendi.

"KABUL ETMİYORUM"

"A Ligi'ne çıkmayı başaramadınız. Milli Takım'ın ve sizin geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna hayli sinirlenen Montella, "Sorunuzu gerçek bir soru olarak görmüyorum. Kabul etmiyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. 1 seneden gurur duyuyorum. Alıştığımız tekniği sergileyemediğimiz bir maç oldu, saha şartlarından dolayı. Mart liginde playoff oynayacağız ve A Ligi'ne yükseleceğiz. Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. Bu süreçte gelişecek oyuncularımız var. Onlar geliştikçe biz de daha güçlü olacağız" dedi.

Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıalbatros :

saha şartlarıymış! karşı takım da aynı sahada oynadı? üstelik hiçbir iddiası ve galibiyeti olmayan küme düşmüş bir takım!

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Lay lay lom.

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıEsra ARSEL:

Soruyu gerçek soru olarak görme karadağı galleri gerçek rakip olarak görme var mı başka bahanen?

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıWien:

Bence A ligini yükselmesinler. Orada daha bir rezil olurlar...

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Haber YorumlarıMurat ÖREN:

Bunu Kovun gitsin.Rezalet

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

albatros kardeş , sahanın kötü olması gerçekten tekniği yüksek takımlar için bir handikap . Adamlar bu tür sahalara alışkın çünkü bu sahalarda oynuyorlar . Allah için bizde böylesi sahalar var mı ?

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Haber YorumlarıAdem buçan:

Kerem'in 3 gol atmasının sebebi Umut Nayir idi. Asisti koşuları ve defansı yorması, alan açması. Santraforsuz olmaz. Cenk'i oynatsa atardı bence.

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Barış Alper sıfır gol sıfır asistle oynamasına rağmen neden satrafor bölgesinde değerlendirip gerçek santraforları kulübede bekletiyorsunuz diye soran 1 tane gazeteci yok

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Liderliği kaptıran Türkiye şımararak oynarsan eline verirler dü.bürüne bakarak dönersin

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Haber YorumlarıCarsambali:

Milli takim sahaya forvetsiz cikiyor...1.5 metre boyundaki Kerem'i boyle hava sartlari zor maclarda forvet oynatmak..!Galler macinda son dakika da kazandigin sansi bu bacaksiz kacirdi birde..Eren Elmali topcu falan degil diye yuzlerce defa soyledik..Ts bu adam yuzunden her maca 10 kisi cikiyor...Zaten onun tarafina otoban dosedi Karadag..Arda Arda Arda..tissss...

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