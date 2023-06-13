Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor'dan Sergen Yalçın bombası

Vincenzo Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor'da gündeme Sergen Yalçın geldi. Mavi Şimşekler'in yöneticisi Metin Korkmaz ile deneyimli hocanın, İstanbul'da bir araya geldiği ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği iddia edildi. Yalçın'ın teklife olumlu yaklaştığı ancak A Milli Takım olasılığı için TFF seçimleri sonuna kadar süre istediği öne sürüldü.