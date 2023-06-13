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Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor'dan Sergen Yalçın bombası

Spor Haberleri

Vincenzo Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor'da gündeme Sergen Yalçın geldi. Mavi Şimşekler'in yöneticisi Metin Korkmaz ile deneyimli hocanın, İstanbul'da bir araya geldiği ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği iddia edildi. Yalçın'ın teklife olumlu yaklaştığı ancak A Milli Takım olasılığı için TFF seçimleri sonuna kadar süre istediği öne sürüldü.

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi. İtalyan hocanın ayrılığı sonrası Mavi Şimşekler'in gündemine sürpriz bir isim geldi.

SERGEN YALÇIN, ADANA DEMİRSPOR İLE MASADA

Başkan Murat Sancak'ın teknik direktör Montella ile yolların ayrıldığını açıklaması sonrası Adana Demirspor'un gündemine Sergen Yalçın geldi. Adı Fenerbahçe ile anılan deneyimli hocanın, Adana Demir ile ilk görüşmeyi yaptığı iddia edildi.

TFF SEÇİMLERİNİ BEKLİYOR

Sergen Yalçın'ın Adana Demirspor'dan gelen teklife olumlu yaklaştığı ancak A Milli Takım olasılığı nedeniyle TFF seçimlerinin sonuna kadar süre istediği öne sürüldü.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Sergen Yalçın Spor Haberler

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