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Basın mensuplarından Montella'ya doğum günü sürprizi

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2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'de bulunan Türk basın mensupları, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya antrenman öncesinde sürpriz bir doğum günü pastasıyla kutlama yaptı. 52 yaşına giren Montella, jestten büyük mutluluk duydu.

2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Türk basın mensupları, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya, antrenman öncesinde sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Basın mensupları, San Jose Park'ta gerçekleştirilecek Paraguay müsabakasının son antrenmanı öncesinde sahaya pasta getirdi. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Montella da bu jest karşısında büyük mutluluk yaşadı. 52 yaşına giren İtalyan teknik adam, sürpriz kutlama için saha kenarında görev yapan gazetecilere teşekkür etti. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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