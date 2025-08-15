Montella ve Mourinho Baş Başa Toplantı Gerçekleştirdi

Montella ve Mourinho Baş Başa Toplantı Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek milli futbolcuların durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Can Bartu Tesisleri'nde baş başa bir toplantı gerçekleştirdi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni sezondaki ilk kulüp ziyaretini gerçekleştiren Montella, Portekizli teknik adamdan milli futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve kendisiyle fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Herkes Kerem Aktürkoğlu derken Fenerbahçe'den kanat transferinde ters köşe

Herkes Kerem geliyor derken... İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.