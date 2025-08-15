Montella ve Mourinho Baş Başa Toplantı Gerçekleştirdi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek milli futbolcuların durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Can Bartu Tesisleri'nde baş başa bir toplantı gerçekleştirdi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni sezondaki ilk kulüp ziyaretini gerçekleştiren Montella, Portekizli teknik adamdan milli futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve kendisiyle fikir alışverişinde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor