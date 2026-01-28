Haberler

Vincenzo Montella'dan, Roma'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları öncesinde İtalyan ekibi Roma'yı ziyaret etti ve kulüp yetkilileriyle görüştü.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda play-off maçları öncesinde milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma'yı ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mart ayında oynanacak play-off karşılaşmaları öncesinde, kulüp ziyaretleri turunun ilk durağı Roma oldu. Kulübün Trigoria'daki tesislerine giden Montella, burada kıdemli danışman Claudio Ranieri, Teknik Direktör Gian Piero Gasperini ve milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü.

Görüşmenin ardından antrenmanı seyreden Montella'ya ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
