Montella'nın yeni ekibi resmen ilan edildi! Selçuk Şahin yardımcısı oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ekibi belli oldu. İtalyan hocanın yardımcılığını yapacak isimler arasında eski futbolcu Selçuk Şahin de bulunuyor.

Stefan Kuntz'un ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oldu. İtalyan hocanın ekibinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin de yer aldı. Şahin, Fenerbahçe ve Başakşehir de teknik ekiplerde de görev yapmıştı.

YARDIMCILARDAN BİRİ DE SELÇUK ŞAHİN

TFF'den yapılan açıklamada, "Montella'nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Millî Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak." denildi.

KALECİ ANTRENÖRLERİ EYÜPSPOR VE ADANA DEMİR'DEN

Açıklamanın devamında, "Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Yukatel Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.