Oflulardan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'ya "Bizdensin" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun, Anadolu Ajansının (AA) Spor Masası programında dile getirdiği, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Türk vatandaşlığı aldığında Of nüfusuna kayıt olması isteği, Oflular tarafından sevinçle karşılandı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AA muhabirine, Montella'nın Of nüfusuna kaydolmasından mutluluk duyacaklarını söyledi.

Sarıalioğlu, "Latife olacak belki ama hak etmesi lazım, önce Dünya Kupası'nı Of'a getirmesi lazım ki Ofluluğu hak etsin. Bu vesileyle de hocamıza hemşehrilik beratını vermekten onur duyarız." dedi.

Montella'nın birçok başarıya imza attığını dile getiren Sarıalioğlu, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın ve teknik heyetinin her türlü takdiri hak ettiğini vurguladı.

İtalyan teknik adamın Türkiye'ye duyduğu aidiyet hissine işaret eden Sarıalioğlu, "Bir yerlerde hoca olabilirsiniz, başka bir göreviniz olabilir ama kendinizi oraya ait hissetmeniz başka bir şey. Montella hocamız da gerçekten duruşuyla, ortaya koyduğu değerleriyle, göstermiş olduğu başarıyla bunları hak ediyor. Ben de kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Futbolun birleştirici gücünün olduğunu kaydeden Sarıalioğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndan şampiyon olarak dönmesini istediklerini belirtti.

"Montella'nın Of nüfusuna kaydolması bizi mutlu eder"

İlçe halkından Tolga Akyıldız, Montella'yı başarılı bulduğunu dile getirerek, "Montella Oflu olabilir çünkü seviyoruz onu. Büyük başarılar elde etti, bizi duygulandırdı. Milli Takım da çok iyi işler çıkardı. Montella'nın Of nüfusuna kaydolması bizi mutlu eder." dedi.

İlçe halkından İsmail Saygın da "Tabii ki kaydolsun. Ben şahsen iyi olacağını düşünüyorum. Montella başarılı. Bakalım ne olur? Amerika'ya gidelim sonrasını sonra konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Keleş de Montella'nın Of nüfusuna kaydolmasının kendileri açısından çok güzel olacağını dile getirdi.