Montella'nın 6-0'lık yenilgi sonrası yaptığı açıklama taraftarları kızdırdı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-0 kaybettiğimiz İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'İKİ KERE GELDİ, 2 GOL ATTI'

Maçı değerlendiren Montella, "Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve 2 gol attı." dedi.

'AKILLI DAVRANIRSAK DERS ALIRIZ'

Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız. Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor."

'UFAK TEFEK KAZALAR GEÇİRMEK GEREK'

Daha iyi bir konuma gelmek için bu tarz yenilgilerin olmasını gerektiğini söyleyen Montella, 'Bu tarz maçlardan sonra biz birçok kez gösterdik, performansımızla gösterdik. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum. Bazen daha iyi olmanız için ufak tefek kazalar geçirmeniz gerekiyor. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum." sözlerini sarf etti.

TARAFTARLARDAN MONTELLA'YA TEPKİ

Öte yandan Montella'nın bu açıklamaları sonrası taraftarlar, sosyal medya üzerinden İtalyan hocaya yoğun tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, Montella'nın 'Ufak tefek kazalar ve rakip iki kere geldi, 2 gol attı' sözlerini eleştirdi ve 6-0'lık yenilgiyi ciddiye almadığını dile getiren yorumlar yaptı.