Montella, düğünde çiftetelli oynadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Montella, düğünde çiftetelli oynadı

İhlas Haber Ajansı - Umutcan İşledici - Spor
 - Güncelleme:

- Montella, düğünde çiftetelli oynadı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp personelinin düğününde çiftetelli oynadı.

- Montella, düğünde çiftetelli oynadı

ADANA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp personelinin düğününde çiftetelli oynadı.

Adana Demirspor'un personellerinden Fatih Söyler, dünyaevine girdi. Düğüne katılan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Söyler ile birlikte karşılıklı çiftetelli oynadı.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar büyük beğeni topladı.

Montella, düğünde çiftetelli oynadı

Montella, düğünde çiftetelli oynadı

Montella, düğünde çiftetelli oynadı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Spor

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title