Montella devreye girdi! A Milli Takım'da bahis önlemi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasının A Milli Takım kadrosuna da yansımasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella devreye girdi. İtalyan hoca, futbolcularına saha dışı gündemden uzak durmaları talimatını verdi.

MONTELLA'DAN KAMPTA KRİTİK TOPLANTI

Bahis skandalının yankıları sürerken A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlar öncesi Riva'da kampa girdi. Kadrodan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine Mustafa Eskihellaç çağrıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella, kampta oyuncularıyla özel bir toplantı yaparak saha dışı olayların konsantrasyonlarını etkilememesi gerektiğini vurguladı.

"KULAKLARINIZI TIKAYIN, HATA İSTEMİYORUM"

Montella toplantıda futbolcularına, "Kulaklarınızı tıkayın, sadece sahaya odaklanın. Önümüzde bizim için hayati öneme sahip iki maç var. Bütün dikkatinizi Bulgaristan ve İspanya karşılaşmalarına verin. Cumartesi günü oynayacağımız Bulgaristan maçında hata istemiyorum" dedi. İtalyan teknik adamın, olası moral bozukluklarının önüne geçmek için antrenman temposunu da yüksek tuttuğu belirtildi.

TFF DE DESTEK VERDİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yöneticilerin de Montella'nın yaklaşımını desteklediği öğrenildi. Hacıosmanoğlu'nun, bahis soruşturmasının milli takım içinde gerilim yaratmasını istemediği ve "odaklanma" vurgusu yaptığı kaydedildi.

GÖZLER BULGARİSTAN MAÇINDA

Türkiye, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşılaşacak. A Milli Takım için 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yolunda hayati önem taşıyan maçta gözler Ay Yıldızlı futbolcularda olacak.