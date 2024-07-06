Üye Girişi
Haberler

Montella'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

4 MAÇTA 1 KERE YENİLDİK

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

HOLLANDA SON 16 TURUNU RAHAT GEÇTİ

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

GÖZLER İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇINDA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İngiltere- İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Hollanda Türkiye Futbol Futbol Spor Haberler

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı

Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı

Bakmadan Geçme

Milli maç neden şifreli? TRT 1 şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor? Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler açıklandı! Milli Takım kadrosunda kimler var? İngiltere-İsviçre maçı CANLI ANLATIM! İngiltere-İsviçre maçı kaç kaç? İngiltere-İsviçre maç özeti! Vatana destek vergisi nedir? Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak mı? HEDEF YARI FİNAL! Milli maç ne zaman başlıyor? Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir? TRT 1 frekans Euro 2024 ayarı nasıl yapılır? TRT 1 nasıl güncellenir, şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 FREKANS AYARLARI MİLLİ MAÇ | EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir? TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? İngiltere-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere-İsviçre maçı şifresiz mi? Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi?
Fatih Terim'den 'En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?' sorusuna bomba yanıt

Fatih Terim'den "En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusuna bomba yanıt
500

Yorumlar (10)

JY:

KEŞKE MİLLİ TAKIMIMIZI GURURLA DESTEKLEYEBİLSEM AMA BOZKURTÇU TAYFA İLE AYNI TARAFDA OLAMAM.

23
57
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

O zaman senin milli takımın bu değil..

yanıt5
yanıt0
Said FARUK:

3-1 Yenileceğiz 8000 yatırdım bu skora ...

7
23
yanıtYanıtla
Mücahit Kılıç:

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

9
4
yanıtYanıtla
Carsambali:

Kenan ile Arda sadece bos bos kosuyor. Top ayaklarina geldimi bodozlama calima daliyorlar ve kaptirilan her top kalemize geliyor.Baris Alper de cok yapiyor bunu.Hollanda cok kolay cok rahat kazanir maci

1
2
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Avusturya maçı öncesi de aynılarını söylüyorlardı , sonra sesleri kesildi..

yanıt1
yanıt0
Hakan Ak:

Sürpriz nerede

2
0
yanıtYanıtla
İlker ÖZKUL:

JY sen de destekle ya nolur , bir kişi eksik hissetmesin çocuklar ??

1
0
yanıtYanıtla
Alpagut Türk:

Çeyrek final oynuyacaz gene Kenan var Allah sabır versin birkaç oyuncunun yerleri değişik gene forvetsiz oynuyoruz hala Allah yardımcımız olsun

0
1
yanıtYanıtla
Mutlu:

Dualarımız sizinle..... Allah'ın izniyle kazanacağız. Başarılar diliyorum.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title