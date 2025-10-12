Haberler

''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-1'lik Bulgaristan galibiyetiyle tarihe geçti. Montella, milli takımda en çok kazanan yabancı teknik direktör olarak tarihe geçti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla mağlup etti.

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

Ay-yıldızlılar, kritik bir 3 puanın sahibi olurken, teknik direktör Vincenzo Montella da bu galibiyetle tarihe geçti. 51 yaşındaki İtalyan teknik adam, A Milli Takım tarihinde hem genel toplamda hem de deplasmanda en fazla galibiyet elde eden yabancı teknik direktör olmayı başardı.

İSTATİSTİKLERİ

Şu ana kadar milli takımın başında 26 maça çıkan Montella, 14 galibiyet aldı. Deneyimli hoca, bu bu galibiyetlerin 7'sini deplasmanda alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
