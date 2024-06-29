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Montella'dan Avustura maçında Arda Güler'e yeni görev

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezalı olmaları nedeniyle Avusturya maçında ilk 11'de değişikliklere gidecek. İtalyan teknik adam, Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planlıyor.

EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu Samet Akaydin'in cezalı olmaları nedeniyle Avustura maçında ilk 11'de değişikliklere gidecek.

ARDA'YA YENİ GÖREV

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, İtalyan antrenör Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı. Montella, Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planlıyor. Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.

MÜCADELE 2 TEMMUZ'DA

EURO 2024'te son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım'ın maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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